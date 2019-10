Senigallia, l’acquisto on line dell’auto è una truffa: perde 12mila euro e viene anche multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Truffato per l’acquisto di un’auto, perde 12mila euro e, rimasto senza soldi, rinuncia a fare la revisione della macchina e l’assicurazione. La polizia però lo ferma e lo sanziona, oltre a sequestragli la macchina. A quel punto denuncia ciò che gli è capitato permettendo ai poliziotti di rintracciare e assicurare alla giustizia i due truffatori che l’avevano raggirato. Persi i soldi, dovrà ora pagare le multe.Pensava di poter fare un affare il ragazzo acquistando due automobili per 15mila euro. Si tratta di un giovane senigalliese che, alla ricerca di un’auto , ha contatto un commerciante di veicoli che gl’ha offerto un’auto di media cilindrata per circa 3mila euro. Gli ha poi fatto una proposta. Per altri 12mila euro gli avrebbe dato anche un’auto di grossa cilindrata a prezzo superiore, per poi dividere così il guadagno. Il ragazzo, auspicando un guadagno allettante, ha consegnato i 15mila euro. Dopo pochi giorni, non vedendo le macchine, ha sollecitato il commerciante. Questo dopo notevole insistenza, gli ha consegnato il veicolo di media cilindrata acquistato per 3mila euro ma dell’altra macchina ancora nessun riscontro. Prima ancora si comprendere di esser stato truffato, il senigalliese è stato fermato dagli agenti di Commissariato e sottoposto a controllo.Non aveva fatto la revisione e nemmeno l’assicurazione. Per cui gli agenti hanno provveduto al sequestro del veicolo, applicando le sanzioni per circa 2mila euro. Il ragazzo disperato ha confessato di non avere più i soldi per pagare revisione e assicurazione. A quel punto ha denunciato i due con cui si era accordato, perdendo 12mila euro oltre alle sanzioni. La polizia, dopo la denuncia del giovane, ha ricostruito l’episodio ed i movimenti di denaro tra il giovane e i truffatori, riuscendo a risalire alle precise responsabilità a carico di due italiani attivi nelle compravendite di auto, anche dirette all’estero, e con molte pendenze per truffa e falso. Sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per concorso in truffa.