Fermo, allagamenti in serie e auto intrappolate: chiuso al transito il ponte dei Tre Archi

FERMO - Chiuso il ponte dei Tre Archi, il passaggio simbolo del quartiere rivierasco a nord di Fermo. Un ponte che torna ad allagarsi ogni volta che piove perché la foce del fiume s’ingrossa e l’acqua finisce lì.

Il ponte era allagato da due settimane ma in questi ultimi giorni è stato il tour de force dei soccorsi per recuperare auto e furgoni rimasti impantanati nell’acqua. Adesso è secco ma ancora intransitabile, l’area è recintata e la segnaletica ne vieta il passaggio sia in uscita che in entrata a Tre Archi. Restano l’umidità e la nebbia. A più riprese nei giorni scorsi erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Fermo e la Protezione civile per togliere dall’impaccio automobilisti.

