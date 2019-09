Alberi cadono e schiacciano due auto: sottopassi allagati disagi in città e nell'hinterland

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il maltempo lascia ancora il segno. Due automobili sono rimaste danneggiate nel pomeriggio di oggi dalla caduta di alberi in un parcheggio che si affaccia sulla Statale Adriatica Sud di Marzocca . Sul posto i vigili del fuoco. Disagi durante l'acquazzone anche a Senigallia dove la polizia locale ha dovuto chiudere il sottopasso di via Perilli e viale Mercantini perché allagati, Problemi anche in alcune zone dell'hinterland con strade piene di fango e inevitabili riflessi sul traffico.