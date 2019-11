Macerata, cadono calcinacci dal ponte sulle auto in transito: allarme sulla Superstrada

MACERATA - Sono stati momenti di allarme quelli che si sono vissuti ieri mattina a Macerata in superstrada dove un automobilista di passaggio ha segnalato la caduta di pezzi di intonaco dal cavalcavia che si trova all’altezza dello svincolo di Corridonia/Macerata. Una segnalazione che ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Sul posto nel giro di poco sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Macerata che hanno subito avviato il sopralluogo e gli accertamenti per capire l’origine del distacco e soprattutto decretare se si trattava di un qualcosa che comportava un serio rischio oppure no.

La Polizia Stradale, per consentire tutte le verifiche del caso sulla struttura ai pompieri, ha chiuso alla circolazione l’uscita di Piediripa, in direzione monti e ha regolato il traffico in ingresso dei veicoli provenienti da Morrovalle. Sul posto nel volgere di poco è arrivato anche un tecnico dell’Anas direttamente da Ancona per valutare la situazione. Dopo le attente verifiche andate aventi per un paio di ore lo svincolo della superstrada è stato riaperto e la circolazione è tornata alla normalità.

