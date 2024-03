CAMPOFILONE Fra i 22 Comuni su 40 del Fermano chiamati alle urne c’è anche la patria dei maccheroncini Igp, dove a giugno verrà eletto il nuovo sindaco e rinnovato il consiglio comunale. In attesa di sapere se vi saranno altre liste e se il sindaco uscente Gabriele Cannella ripresenterà la sua candidatura, vi è già una lista che si presenterà e che ha scelto come candidato alla poltrona di primo cittadino Giovanni Feliziani. Originario di Campofilone, in precedenza ha lavorato con ruoli di vertice nella sanità e ora punta all'impegno politico con la lista che era già pronta da tempo.

La scelta



«Si chiama “Si amo Campofilone” - dichiara Feliziani -. È una lista nuova, composta al 60% da donne. Sono tutte persone più giovani di me, che hanno tra i 30 e i 40 anni. Io li guiderò. La nostra priorità sarà, prima di tutto, quella di lavorare sull'afflusso alle urne. Il nostro obiettivo è portare al voto almeno 800 persone. Il nostro programma lo stiamo perfezionando, è incentrato sulla valorizzazione delle eccellenze che vedono protagonista il nostro paese, e non parliamo solo di maccheroncini. Abbiamo anche 13 strutture alberghiere, tra B&B e agriturismi per i quali è necessario costruire una rete. Poi c'è tutta una produzione biologica da valorizzare tra prodotti agricoli e provenienti dalle cantine, con molte altre attività artigianali esistenti all'interno dell'area economica di riferimento. Vogliamo trovare il modo di organizzare le attività della pubblica amministrazione per il recupero delle vecchie case del centro storico, anche attraverso l'edilizia convenzionata. Vorremmo riportare le antiche botteghe nel centro storico».



«Poi - rimarca - c'è da sistemare tutta la viabilità, comunale e intercomunale per intervenire soprattutto su quelle strade a rischio frane. C'è da pensare molto all'associazionismo. A me piacerebbe recuperare gli oratori attraverso la legge regionale».



Per Feliziani «sarebbe bello fare di nuovo un bell'oratorio, in collaborazione con Pedaso, per attività di supporto ai genitori per la gestione dei ragazzi e riproporre il vecchio sistema formativo. La nostra sarà una lista civica. L'obiettivo non è quello di recuperare voti per i partiti, ma quello di ridare vita a un paese».