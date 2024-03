CAMPOFILONE L’ex portiere Stefano Tacconi ospite da De Carlonis, l’azienda di maccheroncini di Campofilone in vetrina anche a Porto San Giorgio. Un momento conviviale, per salutare vecchi amici e tifosi e un omaggio, ovviamente alla pasta all’uovo che vanta il marchio Igp. «Ho giocato da queste parti tanti anni fa, a San Benedetto - ha raccontato fra l’altro -. Ho conosciuto i miei tifosi che hanno fatto tanti sacrifici per venire tutte le domeniche allo stadio: ci raggiungevano in pullman da tutte le parti d'Italia. Purtroppo oggi il mondo del calcio è fatto prevalentemente di business e social. Per questi dico ai giovani: fate meno i divi e siate un po' più umani. Se fai il divo, è chiaro che non puoi reggere più di tanto, se poi non fai gol e non vinci».