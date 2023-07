Campofilone, scontro tra due auto e una moto: cinque feriti, due gravissimi

CAMPOFILONE - Grave incidente tra due auto e una moto oggi pomeriggio lungo la Statale Adriatica, in territorio di Campofilone, all’altezza dell’ex discoteca “Mahé”. Lo schianto intorno alle 14.30: sette persone coinvolte, cinque in totale i feriti che sono stati soccorsi dal personale del 118 di cui due in codice rosso trasportati in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Incidente tra due auto e una moto, 5 feriti: due gravi a Torrette

Gli altri tre feriti sono stati soccorsi e accompagnati due all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, uno all’ospedale Murri di Fermo. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fermo per ricostruire con esattezza la dinamica.