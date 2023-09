Pergola, presentato il programma della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato: 3 domeniche, sei super chef, spettacoli e stand

ANCONA - Inchinatevi a sua maestà il Tartufo Bianco Pregiato. Appuntamento con la Fiera Nazionale di Pergola per l'1, l'8 e il 15 ottobre con la 26esima edizione. Ci saranno stand, degustazioni, incontri e nuovi eventi come la Cento miglia del gusto attraverso le terre del tartufo con auto d'epoca, in collaborazione con l'Aci, e sei cooking show con altrettanti chef che faranno sposare il prezioso tuber magnatum pico con i maccheroncini Igp di Campofilone.

La presentazione

La presentazione è avvenuto oggi ad Ancona alla presenza di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, Antonella Mati, direttrice dell'Aci di Pesaro-Urbino, e gli assessori al Turismo dei Comuni di Pergola e di Campofilone Sabrina Santelli ed Ercole D'Ercoli.

La prima occasione per assaggiarlo sarà quella del 30 settembre con una preview sull'inizio ufficiale delle manifestazioni con le Cento miglia del gusto, dove le auto iscritte faranno tappa ad Urbino, Acqualagna e Pergola.

In piazza Fulvi attesa per il concerto della Bandabardò con la partecipazione di Giobbe Covatta. Il programma completo www.fieradeltartufopergola.it/