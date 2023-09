Campofilone, fiamme in un fienile: attimi di grande paura nel tardo pomeriggio

CAMPOFILONE I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 18.30 circa in località Montecamauro, nel comune di Campofilone, per un incendio che ha coinvolto diverse rotoballe stivate all’interno di un fienile in aperta campagna.

LEGGI ANCHE: Ancona, fiamme nell'ex scuola superiore in pieno centro: si sospetta un macchinario manomesso

Non ci sono persone coinvolte

La squadra di Fermo intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.