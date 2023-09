Ancona, fiamme nell'ex scuola superiore in pieno centro: si sospetta un macchinario manomesso

ANCONA Attimi di paura intorno all'ora di pranzo di oggi (22 settembre) ad Ancona in via Curtatone. Le fiamme si sono alzate all'interno dell'ex Ipsia, in pieno centro.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere andato a fuoco un macchinario che veniva utilizzato come depuratore. Macchinario probabilmente manomesso ma le verifiche sono ancora in corso.