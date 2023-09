Incendio in una palazzina di Castelfidardo, le fiamme (scaturite in un appartamento) spente dai vigili del fuoco con una autobotte

CASTELFIDARDO - Vigili del fuoco sono intervenuti in tarda mattinata in via Murri a Castelfidardo per un incendio scaturito all'interno di un appartamento situato in un palazzina di due piani.

Il rogo non si è propagato ad altre stanze

La squadra di Osimo è piombata sul posto con un’autobotte e ha provveduto a spegnere le fiamme con tecniche specifiche, evitando il propagarsi dell’incendio alle altre stanze. Successivamente ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto i sanitari del 118 ed i Carabinieri di zona.