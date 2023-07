Il pastificio Spinosi conquista il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale

CAMPOFILONE - Il Pastificio Spinosi di Campofilone festeggia i suoi 90 anni di attivita con il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale da parte del Ministero dello sviluppo economico.

"Siamo orgogliosi - si legge in una nota dell'azienda - di essere entrati a far parte del Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale. Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, questo Registro intende valorizzare i marchi d’impresa presenti sul territorio nazionale da almeno cinquant’anni e relativi a imprese produttive nazionali di eccellenza, storicamente collegate al territorio. Questo nuovo e importante riconoscimento testimonia così la nostra “storicità” e presenza continuativa tra produttori del settore alimentare di Made in Italy nel mondo". “Questo nuovo importante traguardo - spiega la famiglia Spinosi - ci riempie di orgoglio e rappresenta un’ulteriore tappa del nostro percorso che ci consente di guardare al passato con riconoscenza e di continuare a costruire il nostro futuro con positività ed entusiasmo. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che nel tempo, ci hanno permesso di arrivare fino a qui: clienti, collaboratori e tutti i nostri partner. L’iscrizione nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale avvalora il profondo legame che abbiamo con il nostro territorio e che si traduce nel costante impegno a voler produrre nella nostra Regione Marche”.

Associazione Marchio Storico

“Siamo davvero lieti - ha dichiarato Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia - del riconoscimento di Marchio Storico ottenuto dal Pastificio Spinosi, eccellenza italiana che opera nella prestigiosa comunità di aziende del settore agroalimentare e con grande entusiasmo diamo il benvenuto tra i nostri Associati.

L'assessore Andrea Maria Antonini

Abbiamo sempre cercato di sostenere e promuovere le aziende storiche che narrano il vero Made in Italy, preservando al tempo stesso le tradizioni e la storia, contribuendo, attraverso un’attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità, come nel caso di Spinosi, al successo dei Marchi Storici. La forza del nostro sistema produttivo sta proprio nel contributo che i Marchi Storici danno nel promuovere, non solo nel territorio locale e nazionale, ma a livello globale, un’immagine positiva dell’Italia, fatta di eccellenza, cultura e valori inimitabili”.

“La Regione Marche - ha dichiarato Andrea Maria Antonini, Assessore all’Agricoltura della Regione Marche -, che da sempre ha fatto della qualità e dell’eccellenza un vanto, vede ora concretizzarsi un risultato che collega quei valori con la storicità. Il riconoscimento del Marchio Storico al pastificio Spinosi, prima azienda dell’agroalimentare delle Marche ad ottenerlo, è una conferma che quei valori perseguiti sono insiti nella nostra storia. Tutto questo ci spinge ancora di più a cercare di raggiungere quegli obiettivi di valorizzazione della nostra Regione quale luogo del ben essere, del buon cibo, e della buona cucina. I migliori complimenti, quindi, all’azienda Spinosi per aver dato e continuare a garantire, con le nuove generazioni, una storia di qualità e artigianalità del loro prodotto guardando anche all’innovazione.”