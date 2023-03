CAMPOFILONE - Progettazione e opere pubbliche. A Campofilone si voterà il prossimo anno, il sindaco Gabriele Cannella, non sa ancora se si ricandiderà ma intanto procede con gli interventi. Ristrutturato uno degli accessi storici, lavori a palazzo Morelli e novità in vista anche per la spiaggia. Quanto agli eventi da organizzare, c’è attesa per il ritorno la festa di San Patrizio, il 19 marzo con la passeggiata celtica che vedrà un nuovo itinerario dalla spiaggia al centro storico, dove ci sarà musica e stand gastronomici.

APPROFONDIMENTI IL CASO Rotella, da non crederci: un ritardo lungo sei anni per un ponte di 100 metri



I progetti



Attualmente, è in corso la ristrutturazione di palazzo Morelli, a lato della sede comunale e sede dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso, che prevede un progetto di efficientamento sismico per i due piani superiori e la sistemazione dei solai. I lavori dureranno circa due mesi, per un intervento da 136mila euro, con finanziamento regionale. Il palazzo signorile era stato acquistato anni fa dal Comune che in un primo tempo ha rifatto il tetto dell’immobile durante un primo intervento di recupero, anche al piano terra dove si era stabilita la sede dell’Ecomuseo, ora si provvederà alla messa in sicurezza dei piani superiori dove prossimamente si stabilità la sede della pro loco.

«Al secondo piano - spiega il sindaco Gabriele Cannella- si trova un ampio salone che potrebbe diventare una sala convegni e sullo stesso piano, uno spazio per la cucina destinato allo show cooking. Su questi spazi si interverrà in seguito, con un ulteriore finanziamento». Quanto a opere pubbliche, di recente si è conclusa la riqualificazione di Porta Bora e della scalinata interna che porta al centro storico, grazie ad un progetto del Pil, per il quale Campofilone era capofila. L’intervento ha incluso il rifacimento della scalinata, la pavimentazione e tutti i sotto servizi, oltre al restauro della porta. L’intervento in totale ha comportato una spesa di 76mila euro ottenuti dal Gal Fermano, con una compartecipazione del Comune per 40 mila euro. L’amministrazione ha messo nella lista delle cose da fare, la riqualificazione del belvedere sul quale si affaccia porta Bora, con il rifacimento della fontana esistente da dove è possibile affacciarsi sul panorama di tutta la vallata fino al mare. Dalla prossima primavera «si penserà alla messa in sicurezza e alla manutenzione delle strade, -ha garantito intanto, Cannella- i progetti sono già pronti».



Gli investimenti



Ci sono altri investimenti all’orizzonte, per la spiaggia di Marina di Campofilone, dove ci sono almeno 4 concessioni che però risultano bloccate dalla Bolkestein. Per la prossima stagione si pensa ad attrezzare il litorale con le panchine, punti di ricarica per le bici elettriche e alcuni accorgimenti sulla segnaletica, mentre uno spazio verrà attrezzato a parco giochi. L’ultimo intervento sulle scogliere a sud, è stato fatto l’anno scorso, grazie ad un finanziamento regionale di 250 mila euro di cui 50 mila da parte del comune, per la messa in sicurezza e la manutenzione. Nel frattempo si ragiona anche sugli accessi al mare e sui sottopassaggi sottostanti alla ferrovia, in vista di nuove agevolazioni per l’aspetto della viabilità