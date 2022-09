PERGOLA - Fervono i preparativi nella città dei Bronzi dorati per la manifestazione clou, sempre tanto attesa da tutta la comunità, produttori ed esercenti in particolare. Pergola ospiterà la ventiseiesima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato le prime tre domeniche di ottobre (2-9-16). Dopo il ritorno dell’anno scorso, nel 2020 invece la kermesse dedicata al diamante della terra non si era tenuta per la pandemia, con un bilancio positivo, l’amministrazione comunale insieme a diverse associazioni locali è al lavoro per presentare un programma ricco e variegato in grado di soddisfare tutti i gusti.

La promozione

«Siamo al lavoro con la collaborazione di associazioni e volontari – spiega la sindaca Simona Guidarelli – per proporre un programma che, come sempre, ha l’obiettivo principale di promuovere la città, i prodotti tipici, in primis il tartufo, e le sue bellezze storico-artistiche. La Fiera rappresenta un’occasione molto importante per valorizzare le nostre eccellenze e più in generale del territorio. Per tre interi week-end, anche grazie ai raduni camper organizzati dalla Pro loco, la proposta spazierà dal gusto, con la mostra mercato dei prodotti tipici e gli spazi dedicati al diamante della terra, alla cultura, dalla musica allo sport, fino alle attività per i più piccoli».

L’evento clou della prima domenica, a cui ha lavorato l’assessore Sabrina Santelli, sarà ‘Le 100 Miglia del gusto’ organizzato insieme all’Aci. ‘Ruote nella storia – raduno di auto storiche’: la tappa Urbino-Acqualagna-Pergola è in programma sabato 1 e domenica 2. Un evento dedicato agli amanti dei motori e delle eccellenze locali. Si attraverseranno le terre del tartufo partendo da Urbino e passando per Acqualagna, fino ad arrivare a Pergola. Nella splendida cornice del teatro ‘Angel Dal Foco’ sarà riproposto ‘Il Teatro dei Golosi’: talk e cooking show. Data ancora da definire. Non mancheranno le iniziative collaterali come, domenica 2, quando si terrà la seconda edizione di Pergola Crossing curata dall’Asd CorriPergola. L’ultima domenica invece ci sarà la cicloturistica del gruppo Mtb Pergola.

La città gemella

Intanto la prossima settimana il vicesindaco Graziano Ilari e altri pergolesi saranno a Gernsbach, città tedesca gemellata con Pergola. Ulteriore occasione per promuovere la Fiera, alla quale, come sempre, parteciperanno gli amici tedeschi, e la città. Il programma completo della kermesse nella pagina Facebook della Fiera e nel sito del Comune. Espositori e produttori interessati a partecipare possono contattare l’ufficio turismo e cultura: 0721.7373274.