Fossombrone, vetri cosparsi su una panchina: bimbo si ferisce alla mano

FOSSOMBRONE - Il timore più che fondato è che si sia trattato di un atto deliberato: qualcuno ha cosparso di cocci di vetro trasparente taglienti e pericolosi la vecchia panchina in cemento dei giardini di viale Cairoli. Un bambino si è ferito alla mano dopo essersi appoggiato alla panchina oggetto dell'attenzione dei vandali.

La segnalazione

La segnalazione è dell’associazione “Amo Fossombrone”: «É vergognoso ed incivile lasciare questo degrado, addirittura vetri su panchine dove bimbi, come é accaduto oggi, possono ferirsi giocando o solo appoggiandosi un attimo. Grazie al Comune di Fossombrone e all’assessore Michele Chiarabilli per il rapido riscontro e la pulizia effettuata nelle stesse panchine, si spera che non ricapitino situazioni analoghe. Come Amo Fossombrone abbiamo sollecitato l’utilizzo di videocamere e sorveglianza così da punire le gesta di questi vandali». Rabbia e preoccupazione per il papà del bambino che ha fotografato la mano del piccolo malcapitato con le ferite procurate dai vetri.