FERMO Le feste per l’Epifania battono anche il freddo tornato dopo tanti giorni di sole e vento caldo. Numerosi gli appuntamenti in tutta la provincia in attesa della chiusura di oggi con altri presepi viventi, fra cui quello organizzato dalle contrade alle Cisterne Romane di Fermo. Grande festa nella stessa Fermo dove la giornata di ieri organizzata dal Cai ha fatto il paio con la serata del giorno prima dedicata a Dee Jay On Ice: un appuntamento che ha fatto il botto con una piazza del Popolo piena come non mai.

Il bilancio

Un successo clamoroso con la musica che ha tenuto banco richiamando molti giovani. La formula di Fermo città natalizia sta funzionando e si abbina anche alla vicina pista di ghiaccio.

La scelta

Ieri la tradizionale discesa delle befane dal palazzo comunale grazie all’organizzazione del Cai che ha curato una manifestazione analoga, fra l’altro, anche nella vicina Monterubbiano. A Fermo si è trattato dell’ormai consolidato congresso internazionale giunto alla XXVII edizione. In campo per la riuscita dell’evento anche le associazioni Mondo Sommerso, i centri sociali di Campiglione, San Marco, Santa Petronilla, i Musei di Fermo, Viva Vittoria, Ludoteca Riù, il Picchio e la Croce Verde. Il centro si è riempito di nuovo e il sindaco Paolo Calcinaro può cominciare a tirare le somme delle lunghe feste con dati confortanti anche sul fronte delle visite ai musei e alla mostra evento curato da Vittorio Sgarbi.

La riviera

Successo anche a Porto San Giorgio con l’appuntamento clou legato allo show di Cristina D’Avena che ha riempito nel tardo pomeriggio piazza Matteotti. Tante famiglie per ascoltare la cantante che riesce a mettere insieme generazioni diverse. D’obbligo l’incontro con gli amministratori guidati dal sindaco Valerio Vesprini. Anche qui le befane volanti, mentre fra i presepi viventi spicca quello di Montegranaro curato con 50 scene e centinaia di figuranti dall’Ente Presepe guidato da Mauro Lucentini. Fra gli ospiti della manifestazione anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli e la deputata della Lega Giorgia Latini. Poi iniziative anche in altri centri, fra cui Porto Sant’Elpidio, dove piazza Garibaldi in questo periodo di festa è stata ravvivata dalla pista di ghiaccio e dall’apertura di Controluce al Gigli che ha fatto il pienone anche nella notte di Capodanno. Fra le altre iniziative di questi giorni, da segnalare la visita della delegazione fermana del motoclub ufficiale della polizia al reparto di Pediatria del Murri. Il delegato provinciale Costantino Alessandri, insieme al suo vice Domenico Mauti, alcuni poliziotti della Questura di Fermo, e a un gruppo di soci del motoclub, sono stati accolti da Giovanna Di Corcia, primaria facente funzioni, e dal personale sanitario.

I commenti

«Abbiamo provato tantissima emozione nel consegnare questi doni ai piccoli ammalati», commentano gli organizzatori che ringraziano Matilde Tidei «per il suo grande cuore». A Fermo la delegazione provinciale è stata inaugurata da poco tempo ma ha già organizzato numerosi eventi benefici e intende portare avanti altre manifestazioni analoghe. Pedagogico l’appuntamento di Altidona dove i bambini si sono riuniti alla sala Joyce Lussu di Marina di Altidona per partecipare al secondo laboratorio di riciclo creativo organizzato dal Comune con l’associazione Marche a Rifiuti Zero per imparare la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo. Presenti il sindaco Giuliana Porrà e i consiglieri.