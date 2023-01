GROTTAMMARE - Erano in tanti, e non solo giovanissimi, a cantare con Cristina D’Avena tutti i suoi successi sul palco di “It’s still Christmas”. La cantante, nota interprete di sigle di cartoni animati che hanno fatto cantare generazioni di bambini dai primi anni Ottanta, si è esibita nel pomeriggio di ieri sul palco allestito in via Dante Alighieri, zona Ascolani, portando i maggiori successi dei suoi 40 anni di carriera. A presentare l’evento Luca Sestili. «Per la prima volta abbiamo sperimentato una nuova location - commenta il sindaco Enrico Piergallini – ovvero via Dante Alighieri che in parte è stata interdetta al traffico, per una giornata, proprio l’arrivo della nota cantante amata da grandi e bambini». L’evento era inizialmente in programma il 10 dicembre ma poi, a causa del maltempo, è stato rimandato al 4 gennaio.



L’arrivo della Befana



Tra gli eventi dedicati ai più piccoli nel calendario natalizio, che ormai volge al termine, c’è quello in programma oggi, in piazza San Pio V alle 17 con la tradizionale “Discesa delle Befane” a cura della compagnia dei Folli e che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Quest’anno, per l’occasione, saranno posizionate 500 sedie. L’iniziativa, promossa dal Comune, prevede animazione, fuochi d’artificio e un dono per tutti i bambini presenti. A Cupra Marittima alle 17 ci sarà l’estrazione della Lotteria dei commercianti cuprensi che durante il periodo di Natale hanno distribuito tagliandi alle persone che hanno fatto acquisti nei loro negozi, mentre sabato 7 gennaio, alle 21, nella chiesa di San Basso si terrà il concerto di auguri a cura dell’Avis di Cupra Marittima.



Torna il Presepe Vivente



Ultimo appuntamento domani con il Presepe Vivente di Grottammare che quest’anno ha cambiato ambientazione. La manifestazione, nelle giornate del 26 dicembre e primo gennaio, ha richiamato un gran numero di visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi. Sarà possibile visitare le 33 scene con oltre cento figuranti in costume d’epoca, che riproducono scene di vita quotidiana e vecchi mestieri ricostruiti fedelmente e minuziosamente dai volontari dell’associazione “Presepe vivente”, dalle 16.30 alle 18.30, ad ingresso libero, presso il parco ciclistico intitolato a “Daniela Calise”, nella zona a sud del centro abitato, in area Tesino Village.



L’ultimo spettacolo



Domenica ultimo appuntamento con “Natale a Teatro” la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie, promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro Ragazzi”. L’8 gennaio, infatti, sarà in scena al Teatro delle Energie, con inizio alle ore 17, la compagnia laziale “Teatro Bertolt Brecht” con il divertente spettacolo “La bottega della befana”, lavoro tratto da “La Freccia Azzurra”, romanzo di Gianni Rodari, uno dei maggiori scrittori italiani di libri per ragazzi. Uno spettacolo in cui la fa da padrona la Befana, che comparirà in tutta la sua stravagante e misteriosa figura, ricco di sorprese e con ampi momenti di interazione e coinvolgimento del pubblico presente. La biglietteria al Teatro delle Energie sarà aperta a partire dalle 15,30 di domenica.