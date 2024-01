ASCOLI La città si prepara ad una giornata densa di appuntamenti con la festa della Befana in piazza del Popolo e il primo torneo cavalleresco dell’anno al campo Squarcia. È atteso un grande impegno delle forze dell’ordine e della security per l’imponente presenza, si parla di alcune migliaia, di spettatori previsti. Se per la prima Quintana dell’anno ci si aspetta una folla consistente che si recherà al campo giochi per assistere alle performance di 18 cavalieri provenienti da tutta Italia, altrettanto si prevede possa essere quella che a partire dalle ore 11 assisterà all’evento dedicato alle “Befane Volanti” nel salotto cittadino.

Lo spettacolo

Si tratta di una manifestazione nata per offrire ai bambini del territorio il ritorno delle acrobatiche vecchiette, personificate da professionisti impegnati in un numero di grande attrazione, nel rispetto di una tradizione iniziata oltre venti anni fa e nel corso del quale le befane si caleranno dal balcone dell’edificio per offrire, una volta a terra, calze cariche di gadget e dolciumi messe a disposizione dal Gruppo Gabrielli. L’iniziativa, accanto ad una decina di simpatiche “befane volanti” incarnate da veri funamboli, prevede altrettante vecchiette a terra, per consegnare i doni alle famiglie, anticipate dall’immancabile spettacolo di intrattenimento messo a punto dal bravo Alessandro Morganti, in arte mago Alex. «Sarà una giornata complessa ma siamo abbastanza tranquilli perché l’evento storico avrà luogo all’interno del campo giochi e perché la piazza con l’esibizione delle befane potrà contare sul piano sicurezza che è ormai rodato» spiega la comandante della Polizia locale Patrizia Celani, ricordando anche che i vigili urbani interverranno anche per garantire lo svolgimento della rievocazione dei Re Magi a cavallo che si terrà a Monticelli, a partire dalle ore 16.30, nella zona antistante la chiesa di Ss Simone e Giuda.