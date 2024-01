MACERATA Oggi arriva la Befana, appuntamento in ogni piazza per attendere l’arrivo della vecchietta più amata che porterà doni, caramelle e carbone, con l’auspicio che la pioggia non rovini i piani. A Macerata ad aprire il giorno dell’Epifania, questa mattina, dalle 11, sarà l’arrivo dei Magi e della Befana. Dopo la Messa nella chiesa della frazione le vecchine nel piazzale Salvo D’Acquisto consegneranno doni ai bambini, appuntamento organizzato dalla locale Pro loco che riscuote ogni anno sempre un grande successo di partecipazione sia da parte delle famiglie che delle autorità cittadine. Sempre a Piediripa un evento organizzato per iniziativa del consiglio di quartiere guidato dalla coordinatrice Sofia Blarasin. L’appuntamento è per oggi, dalle 9 alle 18, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale.

Il divertimento

Spazio ai giochi per i bimbi e per le famiglie nel teatrino parrocchiale, ci saranno anche mercatini dei prodotti artigianali e dell’enogastronomia locale coordinati dall’associazione “Le piazzette dei mestieri e dei sapori” e la colonna sonora della giornata sarà animata dalla musica del Trio Warsavia. Sempre oggi si rinnoverà un appuntamento molto partecipato, quello dell’arrivo dei Re Magi al Seminario diocesano missionario Redemptoris Mater di Macerata, in contrada Valle. Il clou degli eventi è atteso in piazza della Libertà per la quindicesima edizione di Miss Befana 2024, a cura della Pro Loco di Villa Potenza, con discesa dalla torre dell’orologio della vecchina. Dalle ore 17 il via all’elezione di Miss Befana 2024, la sfilata delle simpatiche vecchine sarà intervallata dalle esibizioni a cura di “A passo di danza” e “Oltakademi”. Seguirà l’emozionante discesa della Befana dalla torre civica. Dalle 21 musica live dei Super Saiyan Cartoon Band. Castagnata organizzata dalla Pro Loco di Macerata. A Recanati le befane arrivano in moto in piazza Leopardi, dove dalle 16 è previsto l’evento “Aspettando la Befana”. Calze piene di dolci per i bambini e tanti giocattoli musicali per i piccoli seguiti dalle Associazioni di volontariato sociale. L’evento in piazza Leopardi sarà animato da Dj Francesco, grazie all'impegno della Pro loco e della sua presidente Pina Taddei. Anche Civitanova in festa per l’arrivo della Befana. Primo appuntamento oggi alla palazzina sud del Lido Cluana. Alle 18 la simpatica vecchietta arriverà insieme ai volontari della Croce Verde. La giornata, a partire dalle 16.30, sarà animata dalle Tate Junior e dalla Pro Loco di Civitanova. Domani, invece, festa in piazza XX Settembre organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con i vigili del fuoco. Dalle 15.30 e fino alle 17 il pubblico sarà allietato dall’animazione del Family Show e dalla musica per bambini in attesa dell'arrivo della Befana a cura dell’associazione Arte Viva. Alle 17 la Befana sospesa in aria si calerà su piazza XX Settembre. Lo spettacolo continuerà con tanta musica e la tradizionale distribuzione di caramelle a tutti i bambini presenti.

Lo spettacolo

Le Befane stanno scaldando i motori per il grande spettacolo “Arriva la Befana in piazza”, proposto dalla Pro Loco e dal Comune di San Severino. L’appuntamento è oggi, al termine della 59esima edizione del Presepio vivente delle Marche. Torna inoltre la Befana del Ponte del diavolo, l’evento a cura dell’associazione “I Ponti del diavolo” in collaborazione con il Comune di Tolentino. Alle 16 è prevista la partenza al Ponte del diavolo del corteo delle Befane, che sarà allietato dal canto della Pasquella con il gruppo “Cantastorie” di Treia. Di Befane ce ne saranno per tutti i gusti, tra queste anche l’equilibrista che scenderà dalla Torre degli Orologi con l’ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e della caserma di Macerata. Prevista la partecipazione del mago Cristian. Infine a Corridonia alle 16 in piazza del Popolo animazione, balli di gruppo e giochi per bambini e alle 17 discesa acrobatica della Befana dai palazzi.