Porto San Giorgio, choc alla stazione: ubriaco segue coppia di turisti e tenta di toccare la ragazza

PORTO SAN GIORGIO - Intervento delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a Porto San Giorgio, dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Si sarebbe trattato di un'aggressione subita da una coppia di turisti all'altezza dello Chalet "Puerto Banana". Gli agenti sono interventi perché, a quanto pare, un cittadino straniero avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei due. L'aggressore si trovava a pochi passi da loro e, appena avvicinato, ha iniziato ad inveire anche contro le Forze dell'ordine. Sono stati momenti di tensione in cui il cittadino straniero ha tentato di sottrarsi al controllo degli agenti, aggredendoli e colpendoli. I poliziotti, tuttavia, mantenendo la calma, sono riusciti a bloccare l'aggressore e tutelare la sicurezza delle altre persone presenti. L'uomo, anche se a fatica, è stato condotto all'autovettura di servizio, dove ha iniziato a sferrate testate e calci contro il vetro di plexiglass, riuscendo a danneggiarlo vistosamente. In aggiunta ha minacciato di morte gli agenti.

Ast di Fermo, sciolti i nodi sugli incarichi da direttore: arrivano Bianchi e Carelli, ecco chi sono

La ricostruzione

L'uomo sembrerebbe un quarantacinquenne di origine polacche, residente a Fermo che, come ricostruito dai poliziotti, era in un evidente stato di alterazione alcolica.

L'arresto

Il cittadino polacco è già noto alle Forze dell'ordine per precedenti reati. E' stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, in aggiunta danneggiamento dell'autovettura di servizio ed è scattata anche la denuncia per molestie. Il Tribunale, visto l'accaduto, ha disposto nei confronti del quarantacinquenne la custodia cautelare in carcere: l'uomo è stato trasferito al carcere di Fermo.