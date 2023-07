Civitanova, caccia ai furbetti del Pnrr: la Finanza scopre illecito dei crediti d'imposta da oltre 120 mila euro per una società calzaturiera

CIVITANOVA MARCHE - Indebite compensazioni fiscali per oltre 120 mila euro. È quanto la Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha scoperto. L'illecito proverrebbe da una società esercente l'attività di fabbricazione di macchine per l'industria del cuoio e delle calzature. Il controllo fiscale si è concentrato, in particolar modo, sull'utilizzo dei crediti d'imposta finanziati dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR) per investimenti in beni strumentali, con riferimento agli anni d'imposta che vanno dal 2019 al 2022. Questi crediti avrebbero l'incentivo di supportare le imprese che vanno ad investire in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, funzionali allo sviluppo tecnologico e digitali dei processi produttivi delle realtà.

L'illecito

L'indagine condotta dalle Fiamme Gialle ha fatto emergere numerose irregolarità, compreso il mancato possesso dei requisiti di legge per poter accedere alla suddette modalità di liquidazione dei tributi.

Operazione speciale

L'attività svolta dalle Fiamme Gialle di Civitanova rientra tra le attività di prevenzione, oltre a reprimere qualsiasi condotta che possa andare contro il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal PNRR. Tale piano risulta cardine per la ripresa economica del Paese e verso un'economia maggiormente sostenibile, innovativa ed inclusiva. A tal fine, l'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea che gode di un corpo di polizia specializzato a tutela e rispetto delle risorse del PNRR.