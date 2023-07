Colli del Tronto, ricatta l'ex parrucchiera: «Ti faccio togliere la pensione». Arrestata con i soldi ancora in mano

COLLI DEL TRONTO - Ricatta andata una ex parrucchiera, minacciando di rendere pubblici doumenti che avrebbero fatto cancellare la sua pensione, ma al momento del pagamaneto si presentano anche i carabinieri: arrestata in flagranza di reato di una donna classe 1947, di Colli del Tronto, per il reato di estorsione.

La vicenda ha avuto inizio quando una residente di Rapagnano, si era affidata alla donna per istruire la sua pratica pensionistica, materia apparentemente conosciuta dall’arrestata per pregressa esperienza lavorativa e contatti. La stessa, infatti, forniva in sostanza una sorta di intermediazione per facilitare la gestione di pratiche pensionistiche: intermediazioni del tutto prive di liceità e autorizzazioni. La vittima quindi, socia di un salone di parrucchiera, ha presentato denuncia-querela nei confronti dell'arrestata poiché affermava di essere stata minacciata e ricattata dalla stessa. La 76enne avrebbe affermato di possedere foto e materiali compromettenti relativi all'ambito lavorativo della vittima (che intanto era andata in pensione) e tali da poterle far revocare la pensione (presunte irregolarità e falsi relativi alla pratica pensionistica). Per il silenzio pretendeva 800 euro. Ma, all'ora e sul luogo dell'appuntamento a Colli del Tronto, si sono presentati anche i carabinieri e, subito dopo il passagdio di mano del "riscatto", sono scattate le manette.

Ora la donna è rinchiusa ai domiciliari.