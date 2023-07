Pesaro, traffico di droga e lavoro nero: la Finanza stringe la morsa dei controlli

PESARO - Droga, lavoro nero e anche tutela dei diritti d'autore: la Guardia di Finanza di Pesaro, nell’ambito di un apposito dispositivo di intervento, ha intensificato i controlli nei suoi vari settori di competenza.

Non c'è pace per l'autostrada A14 nelle Marche: scoppia l'incendio. ​Auto distrutta, passeggeri salvi

Il piano di controlli ha visto l’impiego sul territorio di alcune decine di finanzieri, supportate da aliquote di personale specializzato A.T.P.I. (Anti Terrorismo Pronto Impiego), i “Baschi Verdi” della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Ancona, nonché di tre unità cinofile antidroga. Nel corso del servizio sono state identificate 79 persone e controllati 20 veicoli, elevate quattro violazioni al codice della strada. L’utilizzo delle specializzate unità cinofile della Guardia di Finanza ha consentito di segnalare due soggetti alla Procura della Repubblica di Pesaro perchè trovati in possesso di cocaina e hashish. Nel corso del servizio lungo il litorale sono stati controllati 6 esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto della normativa sul sommerso di lavoro e a tutela del diritto d’autore. Sei persone sono stati segnalate alla Procura della Repubblica di Pesaro per violazione della normativa sul diritto d’autore, inoltre in materia di sommerso di lavoro sono stati individuati 2 lavoratori in nero mentre per altri 12 la posizione è in corso di approfondimento, infine è stata rilevata anche una violazione in materia di canone di abbonamento speciale Rai destinato alle attività commerciali.