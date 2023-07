Non c'è pace per l'autostrada A14 nelle Marche: scoppia l'incendio. ​Auto distrutta, passeggeri salvi

ANCONA - Non c'è pace per l'autostrada A14 nelle Marche. A poche ore dall'incidente mortale avvenuto ieri sera tra Ancona Nord e Montemarciano, infatti, I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte al km 232,200 tra i caselli di Ancona Sud e Loreto a causa di un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Gli occupanti, per fortuna, sono riusciti a saltare fuori in tempo dall'auto.

L'incidente di ieri

L'ennesimo incidente mortale è avvenuto attorno alle 18 di ieri nel tratto tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano, in direzione Bologna, all'altezza del km 208. Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita nello schianto. Due le auto coinvolte. Altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente, di cui una in modo grave.