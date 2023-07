Fermo, la cannabis non è "light": sequestrati 180 kg di marijuana. Potevano fruttare quasi due milioni di euro

FERMO - Quella cannabis non sembra proprio "light", la Finanza di Fermo ne sequestra 180 kg, che potevano fruttare quasi due milioni di euro e denuncia il titolare della rivendita.

Nei giorni scorsi, in due distinte operazioni, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno effettuato alcuni controlli presso i depositi di diversi spedizionieri, che hanno consentito di individuare diversi pacchi emananti un forte odore di marijuana destinati ad un’azienda attiva nel settore della rivendita di cannabis light. Gli accertamenti esperiti nell’immediato, svolti sotto l’egida ed il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno portato al rinvenimento di numerosi colli contenenti complessivamente 180 kg circa di marijuana, in alcuni casi muniti di documentazione risultata non conforme e/o in regola con la vigente normativa, in altri totalmente sprovvisti di idonea certificazione. Lo stupefacente, sequestrato, sarà sottoposto, non appena disposto dall’Autorità Giudiziaria, alle previste analisi di laboratorio volte a confermarne il principio attivo. Sul mercato poteva valere fino a 1,8 milioni di euro.

Il rapresentante della società è stato denunciato.