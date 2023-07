PORTO SANT‘ELPIDIO - Sicurezza: ma esattamente Farina a chi si rivolge? La demagogia da campagna elettorale è già finita». L’ex sindaco Nazareno Franchellucci, oggi capogruppo del Pd in Consiglio, all’attacco dell’assessore alla Sicurezza Enzo Farina dopo i recenti fatti che hanno caratterizzato la riviera, scippi al mercato, sparo nella notte, furti di biciclette, nelle auto in sosta e negli chalet, spaccio di droga.

I dubbi



«Davanti all’ennesimo episodio negativo - dice Franchellucci - leggo le dichiarazioni dell’assessore alla Sicurezza e mi risulta difficile non fare delle considerazioni. In prima battuta sono contento che, dopo nemmeno due mesi di amministrazione, l’amministrazione stessa abbia capito che il problema - cito testualmente Farina “va oltre le possibilità del Comune” ed “è un problema sovrastatale”. Quindi le parole della campagna elettorale, dove l’insicurezza sembrava essere una colpa del sindaco o degli assessori di turno, sono già cadute nel nulla. Si evidenzia così un chiaro modo di fare propaganda che è già diventato evidente. Ma Farina potrebbe fare altro dato che, nel 2019, Fratelli d’Italia pontificava in città dicendo che la colpa di tutto, oltre che del sindaco ovviamente, era del Pd e del governo in carica. L’assessore Farina oggi potrebbe rivolgersi al governo FdI e agli amici ministri dei suoi compagni di coalizione, che di passerelle in provincia ne hanno fatte tante ma di sostegno concreto al comparto della sicurezza in zona ne hanno fatto molto ma molto poco».

Negli ultimi giorni le operazioni interforze di polizia, tra arresti e sequestri, hanno mostrato come la riviera fermana non sia un’isola felice ma sia un territorio che richiede una presenza costante di pattuglie, giorno e notte. Le giornate si allungano, i turisti fanno raddoppiare la popolazione e le criticità aumentano. «Ringrazio incondizionatamente le forze dell’ordine che operano nella nostra provincia, nonostante le evidenti penurie di personale – dice Franchellucci – con lo speciale coordinamento del nostro prefetto e il costante supporto della polizia locale, stanno facendo il massimo per gestire la situazione nel territorio.



La posizione



Per l’ex primo cittadino «il sindaco e il suo assessore, invece di prendersela con il Comune di Fermo e con Lido Tre Archi, o di invocare la vigilanza privata, dialoghino con le forze dell’ordine in maniera operativa e collaborativa ed esortino i vertici di Fratelli d’Italia al governo a fare qualcosa di concreto per questo territorio e per il comparto della sicurezza».