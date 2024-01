PORTO SANT’ELPIDIO Montegiorgio difende il comando compagnia dell’Arma ma intanto tengono banco i problemi legati alla sicurezza a Porto Sant’Elpidio. In particolare il centro, di là dalle prossime scelte sul territorio, ormai da mesi è tenuto sotto controllo in maniera capillare, L’ultimo maxi blitz nella serata di mercoledì scorso, con numerose pattuglie che hanno presidiato in particolare piazza Garibaldi e le vie limitrofe. Un dispiegamento di forze segnalato anche sui social e al termine del quale interviene l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina per «esprimere un profondo ringraziamento a tutte le forze dell'ordine per i servizi interforze, come quello effettuato nella serata in centro, che puntualmente e con un'attenta programmazione si svolgono nella nostra città sin dal nostro insediamento».

L’impegno

Farina nota anche «con piacere che i concittadini osservano e apprezzano la presenza costante delle forze dell'ordine, per contrastare gli episodi di micro e macro criminalità che purtroppo si verificano nell'area costiera. Dobbiamo continuare su questa strada, fatta di costante confronto con la Prefettura di Fermo, la Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza in concertazione con la nostra Polizia Locale, insieme alla partecipazione attiva dei cittadini. Così riusciremo a contrastare i fenomeni legati alla delinquenza e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non trascuriamo inoltre l'effetto deterrente e il prezioso aiuto alle indagini che arriva dalla videosorveglianza. Proprio in questi giorni si stanno installando in alcuni punti strategici nuove telecamere su cui abbiamo investito e continueremo ad investire. La recente approvazione in consiglio comunale sull'istituzione della Consulta sulla sicurezza è un ulteriore strumento. A breve saranno aperte le domande, sul sito istituzionale del nostro ente, per partecipare attivamente a questo organismo e dare il proprio contributo ad un valore come quello della sicurezza, che non ha né appartenenze né colori politici, ma ci deve vedere uniti nel raggiungimento di un obiettivo condiviso». I lavori per installare le telecamere sono stati completati l’altra mattina proprio in piazza Garibaldi e sulla relativa segnaletica di ricorda il divieto di girare in zona in monopattino, il mezzo più usato dai pusher.