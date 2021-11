La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Prenotazione confermata su carta e online: ma il centro vaccinale è chiuso»

Buonasera,

oggi (ieri, ndr) pomeriggio mi sono recato al Centro Vaccinale di via Schiavoni Ancona per ricevere la terza dose del vaccino.

Il Centro era chiuso. Dopo aver controllato bene la mia prenotazione cartacea ho verificato anche sul portale delle prenotazioni dal quale ho ricevuto subito il messaggio di conferma. Sicuramente ci sono gravi carenze di comunicazione fra i vari addetti alle somministrazioni dei vaccini, però ora il mio vero problema è che non so a chi comunicare questo disservizio e come rifare la prenotazione. Forse mi sfugge qualcosa ed è tutto facilmente risolvibile, però non vorrei rifare il viaggio a vuoto considerato anche che ho bisogno di un accompagnatore.

Vi ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

Graziano Mogliani

Loreto



