«Voglio ancora una volta evidenziare la situazione di via Dalmazia6 per la situazione della raccolta dei rifiuti. Siamo al limite dell'indecenza, la discarica non può essere ammessa a meno di cento metri dalla stazione ferroviaria. Non c'è bisogno di aggiungere altro, le foto dimostrano la situazione davvero indecorosa».

Marco Ricciotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA