La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Una rete sudicia e stracciata, quel marciapiede è pericoloso»

"Illustrissimo signor sindaco - scive in una lettera Gianluigi Gentili, dottore commercialista e avvocato - il Corriere Adriatico pone spesso in evidenza situazioni di degrado di luoghi della nostra bella città, che generano sconforto e finanche, ormai, rassegnazione. Nei giorni scorsi, si è parlato dello stato dei portici di piazza Cavour.

Mi permetto di segnalare che, da troppi anni, il marciapiede di via Thaon de Revel, nella parte alta verso l’incrocio con via Santa Margherita, è protetto velleitariamente da una lunga rete di plastica arancione, sudicia e stracciata, come si vede dalla fotografia che ho scattato quest’oggi.

Non so chi siano i proprietari tenuti alla adeguata sistemazione del luogo, ma è lecito chiedersi se la Sua amministrazione si sia mai curata di emettere un’ordinanza al fine di porre fine ad una evidente situazione di pericolo per i passanti, possibile causa di danni di rilevanza civile e penale. Certo della Sua attenzione a quanto segnalato, La ringrazio e Le porgo distinti saluti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA