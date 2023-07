Andrea Purgatori come è morto? Ipotesi infezione, l'autopsia dovrà accertare metastasi e ischemie al cervello

Andrea Purgatori, per accertare le cause della morte si farà l'autopsia ma anche una tac e eventuali ulteriori approfondimenti. La Procura di Roma ha già disposto gli accertamenti per chiarire la morte del giornalista dopo la denuncia dei familiari che chiedono di sapere se la diagnosi e la terapia approntata siano state corrette ed appropriate.

I medici indagati

I due medici indagati, il professor Gianfranco Gualdi, responsabile della radiologia della clinica Pio XI, e il dottor Claudio di Biasi, membro della sua équipe, sottolineano, attraverso il loro legale, che il loro operato «è stato corretto».

L'ipotesi infezione

In questo quadro prenderebbe forma anche l'ipotesi che a causare la morte di Purgatori, debilitato anche dalla radioterapia, possa essere stata un'infezione, una pericardite settica. Per far luce su tutto questo la Procura ha già fissato la tabella di marcia: martedì sarà svolta la tac, anche per accertare la presenza o meno di metastasi o tracce di eventi ischemici al cervello. Mercoledì invece sarà effettuata l'autopsia. L'incarico per svolgere l'esame è stato dato all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Tra i quesiti degli accertamenti la verifica della presenza di metastasi, dove e a che stadio, e possibili tracce di un'ischemia e il suo livello di gravità. Inoltre si verificherà l'esatta causa della morte.

I dubbi sulla diagnosi

Centrale è la necessità di verificare la correttezza della diagnosi di tumore metastatico emersa dagli accertamenti effettuati nella clinica Pio XI. I pm, coordinati dall'aggiunto Sergio Colaiocco, contestano ai due sanitari indagati, Gualdi e di Biasi, il reato di omicidio colposo. «Rispettiamo il dolore della famiglia e ci sottraiamo dal processo mediatico. Speriamo che il clamore si attenui e siamo sicuri che gli accertamenti tecnici dimostreranno la correttezza del loro operato» afferma l'avvocato Fabio Lattanzi, difensore dei due medici. La diagnosi di metastasi cerebrali arriva ai primi di maggio dal professor Gualdi. La sua diagnosi, come riferiscono i familiari del giornalista nella denuncia, non coincide con quella successiva fatta a giugno da Alessandro Bozzao, professore di neuroradiologia a La Sapienza e responsabile dell'unità relativa al Sant'Andrea. La Tac approntata presso la clinica Villa Margherita non rileva infatti la presenza di metastasi al cervello, ma solo tracce di ischemie cerebrali. Un quadro confermato anche da un'ulteriore risonanza effettuata in un'altra struttura.

La lite tra luminari

Tra Gualdi e Bozzao ci sarebbe stata anche una lite, sempre secondo quanto risulta ai familiari. Lite che il professor Bozzao però smentisce. Quanto alla diversa diagnosi Bozzao in un'intervista al Messaggero chiarisce: «In genere queste diagnosi sono piuttosto facili. Ma ci sono casi, come questo, in cui possono essere difficili» perché le metastasi «potrebbero confondersi con qualcos'altro. Gli esami che ha fatto il paziente sono stati corretti, è l'interpretazione che può essere variabile. Dipende dall'esperienza e dalla professionalità di chi legge l'immagine». La verità la scriveranno i giudici.