Mauro Di Giacomo, fisioterapista ucciso sotto casa con sei colpi di pistola: un arresto per l'omicidio

Prima la lite, poi l'omicidio. È morto così Mauro Di Giacomo il 63enne fisioterapista ucciso a Bari il 18 dicembre 2023 intorno alle 20.30, a pochi metri dalla sua casa in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco. Dopo l'omicidio l'assassino si era dileguato. Oggi, a distanza di cinque mesi, la polizia ha arrestato e portato in carcere una persona a Canosa di Puglia ritenuta responsabile dell'ideazione e dell'esecuzione del delitto.

L'omicidio di Mauro Di Giacomo

Il fisioterapista fu colpito, oltre che dai proiettili, anche da oggetti contundenti e per questo sul corpo furono riscontrate alcune fratture. Mauro Di Giacomo avrebbe avuto prima una violenta discussione con il suo killer dal quale sarebbe stato quindi prima aggredito fisicamente e poi, mentre tentava di fuggire, ferito a morte con numerosi colpi di pistola sparati sia da vicino sia mentre si allontanava. Di Giacomo morì sul posto per shock emorragico. Dalle indagini fino ad oggi non erano emersi dettagli. L'unica pista sembrava quella della vendetta personale.