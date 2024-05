Chef Rubio, come sta dopo il pestaggio: «Preso a martellate e mattonate in faccia». La foto dall'ambulanza

Chef Rubio torna a parlare sui social dopo il brutale pestaggio del quale è stato vittima. «Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati, e si ricomincia. Un abbraccio alla comunità ebraica», ha scritto su X il cuoco.

Cosa è successo: il pestaggio

Nella serata di mercoledì aveva mostrato in un video choc i segni di un brutale pestaggio avvenuto a pochi metri da casa sua e per il quale aveva incolpato «i terroristi sionisti». «Mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte, erano in 5, hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi fuori casa», dice su X con il viso sanguinante e con un occhio gonfio.

Da tempo Rubio sta portando avanti (anche con toni molto aggressivi) la causa palestinese.

Dal 7 ottobre scorso, giorno in cui sono riscoppiate le tensioni tra Israele e Palestina, è diventato un punto di riferimento sui social per chi è schierato con Gaza e contro Gerusalemme.