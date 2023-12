SAN BENEDETTO Due palazzine da quattro piani per 35 appartamenti. È quanto verrà realizzato dall’impresa di costruzione Saxa presso il comparto di San Pio X. Il patron della Sambenedettese Vittorio Massi ha presentato il progetto in Comune e si attende di stilare la convenzione. I due edifici verrebbero realizzati lungo via San Pio X a ovest dell’asilo di via Togliatti, quindi verso la statale 16. Due palazzine residenziali per 35 appartamenti che verranno accompagnate da opere di urbanizzazione a cominciare dal verde che sarà realizzato attorno ai due immobili.

Il polmone verde

Si parla di un vero e proprio polmone verde con tanto di arredo per renderlo fruibile. Sempre all’interno degli standard che il privato andrà a realizzare sono contemplati anche i parcheggi e si contano circa 50 stalli che saranno destinati al pubblico, mentre quelli privati saranno interrati. Quindi si prevede la realizzazione di due edifici di civile abitazione inseriti nel Piano particolareggiato di zona Marina di Sotto - San Pio X per 2.328 metri quadrati. Il complesso di nuova costruzione è costituito da due edifici articolati su quattro livelli che accolgono 35 unità abitative e un piano interrato ad uso autorimessa. Le pareti esterne saranno intonacate e tinteggiate con colori adeguati al contesto urbanistico.

I pavimenti saranno realizzati in gres porcellanato, le copertine e le scale in travertino oltre a infissi e persiane in alluminio. La copertura è del tipo piana, accessibile soltanto per consentire interventi di manutenzione dei pannelli solari e fotovoltaici con accesso dalla botola ricavata nello spazio condominiale. Le murature di separazione tra unità immobiliari saranno realizzate con muratura “a cassetta” costituita da blocchi in laterizio con interposto isolante in lana di roccia. I solai sono del tipo a “pavimento galleggiante”, costituiti da una struttura in laterocemento con massetto alleggerito di copertura impianti, sovrastato dal pannello per l’impianto a pavimento radiante e, quindi, da un massetto autolivellante e dal pavimento di finitura.

L’intervento

Un intervento che si inserisce nel Piano particolareggiato che a breve vedrà partire le opere sui sottoservizi da parte del Comune che andranno di pari passo con le opere di urbanizzazione, che contemplano anche l’attesa piazza, da parte dell’impresa Arcadia. Quindi con il residenziale della Saxa verrà aggiunto un altro tassello al mosaico che andrà a terminare la zona di Marina di sotto. A questo punto si attende la stipula della convenzione tra Saxa e il Comune per la cessione dell’area per poi procedere con la realizzazione dell’opera. Il progetto è stato curato dall’architetto Albino Scarpantoni.