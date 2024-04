SAN BENEDETTO «Il Comune dovrà tutelarsi con una fideiussione, visto che per la prima volta viene applicato l’articolo 5». A parlare è il capogruppo di Libera, Stefano Gaetani, che esprime un po’ le perplessità e i timori sorti attorno al progetto riguardante l’impianto sportivo Ciarrocchi presentato, nei giorni scorsi, dal presidente della Samb Vittorio Massi.

La tutela

Tutto si basa sull’articolo 5 del decreto legislativo del 2021 che verrebbe applicato per la prima volta nel Comune sambenedettese. Articolo che disciplina i restyling di impianti sportivi da parte di associazioni e società dove il Comune dovrà riconoscere l’interesse pubblico affidando direttamente la gestione dell'impianto all'associazione o alla società sportiva. Il progetto prevede una tribuna scoperta, tre campi da padel, un campo di calcio a cinque, l’omologazione del campo principale e una piscina riabilitativa. Giovedì scorso l’elaborato è andato al vaglio della maggioranza ed è il capogruppo di Libera Stefano Gaetani a spiegare: «Tutto si basa sull’articolo 5 che verrà applicato per la prima volta. Occorre vagliare bene sia l’aspetto tecnico che quello economico dell’intera operazione. L’amministrazione dovrà riconoscere il beneficio pubblico ma soprattutto dovrà avere una copertura finanziaria attraverso la richiesta di una fideiussione per essere tutelata. Sul fronte tecnico sono state previste tribune, spogliatoi, campi da padel anche la tribuna dove accogliere la tifoseria ospite. Come progetto è buono ma bisogna vedere se risponde a tutti i requisiti del caso».

I parcheggi

Dal centrodestra al centrosinistra passando per il Gruppo misto, tutti a chiedere in questi giorni l’accesso agli atti per studiare e vagliare il progetto presentato da Vittorio Massi. Da parte dell’opposizione si vuole conoscere meglio il progetto che finora è stato presentato solo in una conferenza stampa e al riguardo Canducci afferma: «Ormai tutti presentano prima alla stampa poi in Comune i progetti, come ha fatto per Brancadoro e mi sembra assurdo. Voglio vedere bene l’elaborato ma posso già dire che l’attenzione sarà soprattutto sul reperimento dei parcheggi vista la vicinanza con la Sentina». In settimana il Ciarrocchi sarà studiato all’interno della coalizione del centrodestra. Fibrillazioni ci sarebbero anche nel quartiere Sentina per l’intervento che si andrebbe a realizzare e già è stata avanzata una richiesta della documentazione da parte del presidente Valerio Isopi.