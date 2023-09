SAN BENEDETTO - Entro il prossimo 31 dicembre verrà approvato il nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Quanto emerso nel faccia a faccia svoltosi ieri in Comune tra i rappresentanti della Confesercenti e quelli dell’amministrazione. Nelle prossime settimane seguiranno incontri con le altre associazioni di categoria e con la maggioranza fino ad approdare in consiglio comunale.



Le proposte



Da parte dell’associazione di categoria le richieste avanzate sono state quelle di poter fruire di maggiori spazi, tornando alle percentuali del 2010 quindi poter occupare all’esterno l’80% della superficie interno. Così l’installazione delle pedane che avranno il compito di livellare l’asfalto che andrà ad ospitare tavolini e sedie, la richiesta di poter installare coperture almeno laterali per poterne usufruire anche in inverno e si chiede di poter arrivare ad altezze delle paratie da 1,80 metri fino a 2 metri. Inoltre è stato proposto di poter occupare con gli arredi le aree verdi e le zone parcheggio. Per quanto riguarda l’occupazione dei giardini la Confesercenti ha proposto l’impegno da parte dei locali di curarne la manutenzione, mentre per gli stalli occupati si sarebbe d’accordo anche a un’eventuale maggiorazione della tassa sull’occupazione di suolo pubblico in caso di parcheggi pur di avere tavolini e sedie all’esterno del proprio locale. «Si è trattato di un incontro interlocutorio- spiega il segretario regionale di Confesercenti Sandro Assenti – le nostre proposte sono state ascoltate dall’amministrazione e ora andranno al vaglio della maggioranza. Non possiamo che sperare che vengano recepite per poter migliorare sempre di più la fruizione dei nostri locali e conferire un’impronta turistica a San Benedetto anche in inverno». A questo punto l’amministrazione, che nell’incontro di ieri era rappresentata dagli assessori Bruno Gabrielli e Laura Camaioni, assieme ai tecnici, al dirigente Giuseppe Coccia si è riservata di acquisire tali istanze per poi tenere un summit anche con le altre associazioni di categoria.



Il percorso



In contemporanea verrà iniziato un percorso in maggioranza per poi incontrare tutte le associazioni di categoria per illustrare il regolamento e infine approdare in consiglio comunale. «Abbiamo ascoltato le tematiche che sono state portate sul tavolo da parte della Confesercenti – spiega l’assessore all’urbanistica Gabrielli – riprenderemo la bozza del 2019 apportando dei correttivi anche se i nodi maggiori rimangono la percentuale di spazio esterno da concedere ai locali, l’occupazione dei parcheggi e gli arredi. Entro l’anno intendiamo comunque licenziare il nuovo regolamento. A oggi siamo ancora in proroga con quello in vigore».