Raffiche a 100 all'ora, vola tutto. Ad Ancona abbattuti gli addobbi e i dehors a causa del vento

ANCONA Raffiche fino a 100 chilometri orari che hanno portato con sé qualsiasi cosa. Ancona di nuovo alla prova dell'allerta meteo, ancora arancione come quella dello scorso 5 novembre. L'altra notte le prime raffiche ad alta velocità hanno cominciato a soffiare lungo la costa , spaventando gli anconetani.



Le conseguenze

Ma è stato soltanto con la luce del giorno che i danni si sono rivelati per la loro entità. A soffrire sono stati anche gli addobbi di Natale di tutta la città. Lungo il viale della Vittoria sono nuovamente cadute le luminarie mentre su corso Garibaldi sono stati scaraventati in terra i piccoli abeti dell'allestimento assieme a diverse altre decorazioni, comprese alcune figure del presepe di piazza Roma e le piante del villaggio degli Elfi di piazza Stamira. Gli operatori del Comune e della società La Gramigna hanno dovuto riparare tutto in fretta per garantire la riuscita dell'accensione delle luminarie, in programma ieri. Un albero luminoso è stato scaraventato dal vento contro la facciata appena restaurata dello stadio Dorico.

Più critico il fronte delle infrastrutture. Il Comune ha attivato il Coc per occuparsi di decine di segnalazioni di danni arrivate da tutta la città. Da quelle più banali, come cartelli stradali e insegne pubblicitarie piegati, a quelle più serie come gli alberi caduti che hanno interrotto la viabilità in alcuni tratti e danneggiato automobili - una anche davanti al liceo Mannucci. Parliamo anche di tragedie sfiorate: un grosso pannello di Eternit si è staccato dal tetto di un'abitazione in via Michelangelo, zona Regione, e ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di un'auto. Numerosi i dehors danneggiati e portati via dalle raffiche: da piazza Cavour fino a piazza del Papa, arrivando anche alla pineta del Passetto. Rotti tavolini, sedie, fioriere e paratie. Proprio la spiaggia del Passetto, assieme a quella di Portonovo, è stata sferzata da intense mareggiate. Curiosa la foto di un cartello stradale conficcato a testa in giù sotto il palazzo della Rai: un'illusione ottica. A cedere è stato il segnale, non certo il palo che lo sorregge.