Il ddl concorrenza è legge: dal 5G ai tavolini di bar e ristoranti alla tutela dei consumatori, tutte le novità

Via libera definitivo alla legge sulla concorrenza, provvedimento che rientra tra gli obiettivi del Pnrr da approvare entro il 31 dicembre. Soddisfatto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che sottolinea come l'esecutivo abbia ripristinato «il principio della legge annuale, che i precedenti governi non avevano mantenuto».