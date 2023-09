Stroncato da un malore a 61 anni Pierluigi D'Angelo: domani il funerale

SAN BENEDETTO - Stroncato da un malore Pierluigi D’Angelo, dipendente del Comune di San Benedetto. Aveva 61 anni. Era in servizio alle aree verdi del Comune e ha rappresentato un modello per dedizione al lavoro e la cura che metteva nel suo lavoro di giardiniere.

D’Angelo lascia la mamma, Maria, la sorella Alida, il cognato Luca, i nipoti e i pronipoti. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa di san Giacomo della Marca, a Fosso dei Galli, partendo dall’abitazione di via Molveno.