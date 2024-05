MORROVALLE Simone Castignani stroncato da un improvviso malore. L’imprenditore di Trodica aveva 46 anni, era titolare, insieme al fratello Matteo, del scatolificio Sima. È morto verso le 4 della notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Civitanova. Venerdì sera era in un bar di Civitanova con tre amici, tutti tifosi del Trodica calcio, quando improvvisamente (era da poco passata la mezzanotte), è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.

Il racconto

«Quando ci siano accorti che Simone stava male – racconta l’amico Tommaso Rossetti, ex presidente del Trodica calcio, quando la squadra militava nel campionato d’Eccellenza - lo abbiamo subito accompagnato al vicino pronto soccorso dell’ospedale civitanovese e abbiamo avvertito i familiari, che nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto. Verso le 4 ci hanno informato che il nostro amico era morto. Un grandissimo dolore». La notizia della scomparsa di Simone Castignani ha lasciato tutti sotto choc. Amava il calcio, era la sua passione. Era un grande tifoso del Trodica calcio, del quale è stato anche vicepresidente, sempre ai tempi dell’Eccellenza.

«Era un uomo buono con tutti – continua l’amico Rossetti – bravo, gentile, non si arrabbiava mai. Una persona impeccabile. Se a qualcuno serviva un favore non si tirava mai indietro. Seguiva il Trodica con passione, andava sempre in casa e in trasferta». Nella partita di ieri pomeriggio, Trodica - Castelfidardo, è stato esposto uno striscione in ricordo di Castignani ed è stato osservato un minuto di raccoglimento in suo omaggio. L’imprenditore, che il prossimo mese di agosto avrebbe compiuto 47 anni, praticava anche il gioco delle boccette. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook.

L’addio

Castignani non era sposato. Lascia la mamma Mariella Benedetti, il fratello Matteo, la cognata Jenny, il nipote Gregory e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa dell’Emmanuele a Trodica di Morrovalle. Al termine della funzione funebre si formerà il corteo per raggiungere il cimitero di Morrovalle per il rito della sepoltura.