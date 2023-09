San Benedetto, due topi d'appartamento finiscono nella rete dei controlli alla "Movida molesta" della Polizia

ASCOLI - Bilancio conclusivo dell’attività svolta nella provincia di Ascoli Piceno dalla Polizia di Stato nella settimana compresa tra il 18 ed il 24 settembre, con particolare attenzione alle "movida molesta": sono stati effettuati n°60 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 532 veicoli e 1117 persone.

Litiga con la compagna, lei gli rifila una bottigliata e se ne va: finisce al Pronto soccorso

Sulla costa sono stati effettuati dal Commissariato 18 posti di controllo, con 187 veicoli e 278 persone identificate. Due persone sono state denunciate per i reati di violazione di domicilio e furto in abitazione in concorso.

Nel capoluogo ascolano sono stati effettuati 24 posti di controllo ed identificate 400 persone. I veicoli controllati sono stati 155, a seguito dei quali sono stati elevati 2 verbali al C.d.S. Gli interventi della volante sono stati complessivamente 31 di cui uno per lite in famiglia. La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 18 posti di controllo, 38 soccorsi stradali che hanno portato all’identificazione di 202 persone. In occasione delle citate attività gli agenti hanno proceduto al controllo di 190 veicoli e sono state ritirate 8 patenti. 249 sono state le contravvenzioni al C.d.S. contestate, a cui è seguito il sequestro di 5 veicoli e 3 persone denunciate.

La Sezione di Polizia postale in questa settimana ha ricevuto 3 denunce, di cui 1 per diffamazione sui social, una per clonazione di carta Postepay e una per il reato di truffa on line con il c.d.

sistema “Smishing”.