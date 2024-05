Choc a Macerata, malore fulminante in casa a Sforzacosta: muore a 48 anni Andrea Mogetta. Disposta l'autopsia

MACERATA Dramma in una casa nella frazione maceratese di Sforzacosta. Morto a 48 anni Andrea Mogetta, consulente finanziario di Poste Italiane. L’uomo è stato improvvisamente colto da un malore che l’ha strappato alla vita. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla per evitare la tragedia.

Lo choc

La notizia della sua morte nella giornata di oggi si è immediatamente diffusa a macchia d’olio, lasciando tutti sotto choc. Mogetta era residente a Casette Verdini di Pollenza e lavorava a Tolentino, nella filiale di galleria Europa. In precedenza aveva prestato servizio nell’ufficio del centro storico di Macerata. Come detto, a essere fatale sarebbe stato un malore improvviso ma per appurare con esattezza le cause del decesso, vista anche la giovane età, verrà effettuata l’autopsia. Solo successivamente verrà decisa la data della cerimonia funebre.