MALTIGNANO In Via Certosa, vicino al cimitero del borgo, un residente con stupore ha ritrovato le persiane del proprio appartamento imbrattate con croci realizzate con vernice grigia, dal chiaro contenuto minatorio.

L'avvertimento?

Segni grafici che riportano a pagine buie della storia, quando tali simboli erano veri e propri avvertimenti e preannunciavano, in alcuni casi, una possibile aggressione per il destinatario. Il residente ha deciso di presentare un esposto in tribunale.