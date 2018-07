Le galline in fuga â€‹seminano il caos sull'autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Galline in fuga per la Riviera. Un camion che, ieri mattina, ha perso parte del proprio carico di pollame, ha creato disagi lungo il tratto di A14 compreso tra Porto d’Ascoli e Cupra Marittima. Parecchie galline sono infatti finite sulla strada dando vita ad una mezza mattinata di caos lungo l’A14. Si perché è stato necessario l’intervento della polizia autostradale che ha chiuso una corsia di marcia per consentire le operazioni di recupero delle galline morte dopo essere state investite da alcune auto e per catturare e consegnare ai veterinari dell’Asur quelle vive e quelle ferite a causa degli impatti. Il mezzo che ha perso gli animali non è stato identificato.