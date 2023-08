SAN BENEDETTO - L’amministrazione comunale ha proceduto ad assegnare, con affidamento diretto, gli incarichi tecnici per la ristrutturazione di Villa Rambelli e l’adeguamento sismico dell’ex municipio di piazza Cesare Battisti. Saranno rispettivamente la società di ingegneria Progetto Zenone S.r.l. e l’architetto Fabio Viviani a occuparsi di entrambe le rigenerazioni urbane che sono state finanziate attraverso i fondi stanziati dal commissario straordinario per la ricostruzione.

APPROFONDIMENTI LA LETTERA San Benedetto, violenza in aumento tra extracomunitari. Don Gianni: «Il mercato della droga è in tutta la città, alla Caritas c’è chi si intrufola di notte»



Il consolidamento



Si parte dal consolidamento e restauro conservativo della Villa Cerboni Rambelli con destinazione museale che ha visto avere la meglio la società di ingegneria Progetto Zenone S.r.l. con sede in via Murri che aveva già collaborato con il Comune per la ristrutturazione del Museo del Mare dove lavora la geometra Cinzia Maffei impegnata precedentemente nell’elaborazione del progetto “Il Ballarin la porta della città, un parco inclusivo sul mare”. Il piano di fattibilità per la Villa è stato quantificato in 120mila euro mentre l’affidamento è per 95mila euro.

Lo studio si dovrà occupare del restauro dell’intera villa circondata dal verde e ad assegnarle la destinazione museale come indicato dal lascito testamentario patrimonio artistico composto da oltre 1.100 pezzi di notevole valore affidati professor Massimo Papetti. Il finanziamento a disposizione per la villa è di 3,5milioni di euro. Si parla di intervento di consolidamento e restauro conservativo con destinazione museale, il Comune è proprietario di una unitarietà di beni per lascito, denominata “Eredità Rambelli”, beni mobili ed immobili tra i quali la ottocentesca villa Cerboni Rambelli con annesso parco collocata nel cuore della città. Edificio che è stato la residenza sambenedettese dei coniugi Anna Maria Sestili e del dottor Pier Paolo Rambelli e che alla morte di quest’ultimo avvenuta nel 1999 venne lasciato al Comune a condizione che, diventasse un museo intitolato a “Sestili Anna Maria in Rambelli, Gaia Rambelli e Pietro Paolo Rambelli”. Finora si era proceduto solo alla riqualificazione del parco che circonda la villa.



L’intervento



L’altro intervento prevede il miglioramento sismico dell’ex palazzo comunale in piazza Cesare Battisti, il vecchio municipio che ha visto tra le sue stanze rosa passare la politica sambenedettese dai primi del Novecento fino agli anni Ottanta, attualmente sede della Polizia municipale di cui si occuperà l’architetto Fabio Viviani. Lavori per i quali sono stati intercettati 4,7 milioni di euro.

Proprio in merito a questo intervento che è stata disposta la sospensione temporanea delle attività previste nel protocollo d’intesa tra Agenzia delle Dogane e dei monopoli e il Comune per la realizzazione della sede istituzionale dell’agenzia in nell’edificio di piazza Cesare Battisti. Si tratta dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura il cui progetto di fattibilità è stato quantificato in 130mila euro mentre l’affidamento ammonta a 125mila euro.