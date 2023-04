CAGLI Trova una busta contenente 1.700 euro in contanti e la consegna al comando dei vigili urbani di Cagli. Protagonista della storia Mallehe Lalinda, un giovane 45enne originario dello Sri Lanka, che senza pensarci due volte, ha fatto la ‘cosa giusta’, scegliendo di consegnare al comando della polizia municipale del Comune di Cagli l’ingente somma di denaro trovata per strada, tra la vie del centro storico.



A Cagli da 4 anni



Impiegato come badante al servizio di un anziano signore, Lalinda è arrivato in Italia nel 1999; da quattro anni vive nel centro storico di Cagli e, sabato scorso, ha dato una lezione di serietà ed integrità morale difficile da dimenticare.

«Ero uscito per gettare l’immondizia e ho visto una piccola busta per terra. L’ho aperta e ho trovato i soldi. La prima cosa che ho pensato è stata: non sono soldi miei. Ho subito pensato alla persona che potrebbe averli persi, ho immaginato una persona anziana che magari con quella pensione doveva vivere un mese intero» commenta Lalinda l, raccontando il suo gesto come se fosse tra i più ‘normali’ da compiere.

La busta fatta vedere alla moglie



«Ho fatto vedere la busta a mia moglie e insieme abbiamo raggiunto il comando dei vigili urbani consegnandola con il suo intero contenuto» continua lo srilankese, evidenziando come il suo sia stato un gesto dovuto, profondamente sentito, che si augura possa contribuire a far cadere l’ombra del pregiudizio che a volte, per ignorante partito preso, si insinua sull’integrità e sull’onestà degli "stranieri".

«Qualche giorno dopo mi ha chiamato il signore che aveva smarrito i soldi per ringraziarmi e presto ci vedremo di persona- conclude Lalinda -. Per me non è necessario, non mi aspetto assolutamente niente, sono felice perché è stato trovato il proprietario e questo mi rende molto contento».

La sorpresa



Grande la sorpresa e l’ammirazione dei tanti concittadini cagliesi che, in questi giorni, erano stati informati anche direttamente da Lalinda che si era impegnato per far circolare la notizia così da facilitare il ritrovamento del proprietario. «Non penso che lo avrebbe fatto chiunque, non lo conosco personalmente ma è sicuramente un brav’uomo e sono orgogliosa di averlo come concittadino» ha commentato una signora in piazza appena ha appreso la notizia.