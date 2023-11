SAN BENEDETTO - Giornata movimentata in municipio, ieri mattina, dove i dipendenti del secondo piano sono stati alle prese con topi che si aggiravano per gli uffici. Non era la prima volta visto che qualche settimana fa i piccoli roditori si erano introdotti nella sala consiliare durante una commissione, provenendo dal giardino, destando non poco scompiglio tra i consiglieri e soprattutto per gli uscieri intenti nella caccia ai ratti al fine di farli uscire.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA San Benedetto, allo stadio Ballarin si demoliscono le curve. Ultras infuriati: «Sindaco vergogna»

Ieri mattina si è ripetuto lo stesso copione ma questa volta è stata allarmata la ditta National Sanit, che ha in appalto il servizio di derattizzazione del territorio comunale, la quale è intervenuta più volte in questi giorni per verificare, sulla base delle tracce lasciate, l’effettiva presenza di topi all’interno del palazzo comunale di viale De Gasperi.

Le trappole

In ogni caso, il personale ha già provveduto a rafforzare la dotazione delle trappole, ovviamente della tipologia compatibile con i luoghi in cui sono state collocate, e altrettanto è stato fatto per il perimetro esterno che, com’è noto, è caratterizzato dalla notevole presenza di alberi e spazi verdi, recentemente sottoposti ad un poderoso intervento di potatura.

Le ispezioni

Le ispezioni proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare l’efficacia dell’intervento svolto, in analogia con quanto si fa ordinariamente per tutte le zone della città da cui provengono le segnalazioni sulla presenza di topi, in particolare la zona della pineta centrale e della Palazzina Azzurra da sempre location ideali per i topi che si arrampicano sulle palme e spesso fanno capolino a valle con spiacevoli incontri per i passanti. Soprattutto in estate sono state numerose le segnalazioni e gli in