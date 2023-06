PESARO - Spunta la richiesta per un’altra antenna, questa volta in piazza del Popolo sulla sommità del palazzo municipale. Negato il nulla osta alla richiesta di Iliad in sede di Conferenza dei servizi dove si sono inanellati una serie di pareti negativi, dal servizio Ambiente-Urbanistica all’Arpam. I dettagli sono contenuti nel verbale della seconda e ultima seduta della Conferenza dei servizi, lo scorso 8 giugno.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Pesaro, antenna di 25 metri troppo vicina all'asilo. Si firma per farla rimuovere L'AMBIENTE La maxi antenna di Fiorenzuola finisce in Parlamento. Carloni (Lega): «Due ministri per stopparla»

Quello delle antenne è il tema del giorno anche dopo l’ultimo incontro con Quartieri ed esperti appena una settimana fa, voluto dall’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti per un nuovo Piano comunale di rete sulla telefonia mobile.

I fronti aperti

Sono ancora aperti almeno due casi: quello dell’antenna “cotton fioc” a Fiorenzuola tuttora in fase di trattativa, e quello dell’antenna mobile vicino all’asilo nella zona di Montegranaro-Muraglia. Per la stazione radio-base sulla sede comunale il percorso è iniziato nel febbraio scorso. La società Iliad nella prima Conferenza di servizi aveva già incassato pareri negativi, ma è tornata alla carica sottoponendo il progetto a riesame. Ha presentato al Suap-Urbanistica e servizio Ambiente una proposta alternativa nell’aprile scorso avviando nuove verifiche tecniche sull’elettromagnetismo e la potenza del ripetitore e foto-simulazioni per superare il parere negativo di Arpam e attenersi alle indicazioni della Soprintendenza, trattandosi proprio del cuore del centro storico. Anche la seconda Conferenza di servizi ha confermato il diniego. Le posizioni: a verbale l’ingegner Mauro Moretti, dirigente del servizio Suap-Edilizia Privata, scrive che l’Amministrazione si è espressa negativamente perché il Piano di rete in vigore, prevede che nell’area bianca individuata sulla mappa, non possono insistere più di due impianti per la telefonia dal momento che nello stesso perimetro ne sono già installati due per le società Vodafone e Tim. La Soprintendenza con l’architetto Simona Guida, la stessa dirigente che ha autorizzato l’antenna di Fiorenzuola, non si è espressa in modo netto ma ha evidenziato le criticità di un ripetitore posto sulla copertura di una porzione del palazzo del Comune all’angolo della chiesa di Sant’Ubaldo, che rendono la vista non idonea e decorosa. Il mese scorso La Conferenza di servizi aveva già bocciato la richiesta, avanzata da Inwit per un impianto nei primi tornanti della Panoramica dopo Soria, ma su un terreno vincolato da un lascito testamentario. Per Rosalia Cipolletta presidente Legambiente, il Comune dovrebbe avere lo stesso “coraggio” di negare l’autorizzazione anche quando a farne le spese sono i quartieri. Interviene anche l’assessora all’Ambiente Conti che spiega: «Per Fiorenzuola, ho incontrato il sesto Quartiere e il direttivo dell’Ente Parco per una collaborazione fattiva nell’interesse della comunità. Le istanze sono al vaglio della nuova Soprintendente che presto incontreremo».