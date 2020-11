Altro che coprifuoco: i vandali scaraventano le transenne dell’ex Garden

SAN BENEDETTO - I vandali continuano a colpire anche con le strade vuote e il coprifuoco. La scorsa notte qualche teppista si è divertito a scaraventare a terra le transenne che delimitano recinzione sul lato Est ordel cantiere dell’ex hotel Garden, in viale Buozzi dove verranno costruiti dei nuovi appartamenti.

Ieri mattina, di buon’ora, mezza carreggiata del corso era invasa, all’altezza del cantiere, da quelle transenne abbattute. Inizialmente si era pensato ad un problema legato al forte vento ma le transenne erano ben agganciate al terreno e nelle notte non c’erano state raffiche tanto forti da poter buttare giù delle inferriate con quei basamenti. «È stato un atto vandalico - spiega Leonardo D’Isidori, uno dei titolari della strutture in via di edificazione - questa mattina (ieri ndr) hanno già provveduto a rimettere a posto le transenne.



Ma ad essere presi di mira sono stati anche i lampioni. Sul lungomare nord, nel primo tratto riqualificato, sono stati imbrattati i pali dell’illuminazione a led che dividono il marciapiede dalla pista ciclabile. Scritte e tag lasciati con il pennarello che si aggiungono alle tracce lasciate dalle decine di affissioni selvagge subite dalle fonti luminose del litorale, nuove di zecca ed installate appena due anni fa. Nei prossimi giorni partiranno i lavori nel segmento ancora non ristrutturato compreso tra lo chalet Stella Marina e il residence Las Vegas.

