San Benedetto, in permesso per assistere la madre invalida va a Mosca in vacanza

SAN BENEDETTO - Un dipendente di un’importante azienda pubblica del piceno, aveva pensato bene di concedersi un Capodanno del tutto particolare a Mosca. Nell’ambito di uno dei consueti controlli sui permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità (legge 104 del 1992), il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli ha scooperto un 58enne di San Benedetto del Tronto che aveva fatto ricorso al beneficio non per assistere familiari colpiti da invalidità – come motivato nelle proprie istanze in relazione alle condizioni della madre 96enne – bensì per concedersi delle vere e proprie ferie aggiuntive, anche nel periodo delle festività di fine anno, fruite peraltro all’estero. E' stato denunciato per indebita percezione, frode e malversazione.

